Хлынова Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Чупрасова Анна Павловна
Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович
Рождение ребёнка
01.06.1922
Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович
Рождение ребёнка
12.06.1922
Сын: Хлынов Петр Павлович
Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1927
Сын: Хлынов Александр Павлович
Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929