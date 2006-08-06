Хлынова Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Екатерина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Чупрасова Анна Павловна

Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович

Рождение ребёнка
01.06.1922

Сын: Хлынов Василий Павлович

Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович

Рождение ребёнка
12.06.1922

Сын: Хлынов Петр Павлович

Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович

Рождение ребёнка
22.09.1927

Сын: Хлынов Александр Павлович

Отец ребёнка: Хлынов Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Павел Павлович

Смерть
1929
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