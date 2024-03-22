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(Кузьмина) Нина Александровна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

24.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954

Отец: Кузьмин Александр Николаевич

Мать: Кузьмина Галина Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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