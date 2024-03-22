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(Кузьмина) Нина Александровна
(Кузьмина) Нина Александровна
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Древо
Место рождения
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
Дата рождения
24.01.1954
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Александр Николаевич
1917 г.р.
Мать
Кузьмина (Казакова) Галина Ивановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954
Отец:
Кузьмин Александр Николаевич
Мать:
Кузьмина Галина Ивановна
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
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