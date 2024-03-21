Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1987

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