Щапова Ксения Алексеева 22.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щапова Ксения Алексеева

Место рождения

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

22.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1906

Отец: Щапов Алексей Евграфов

Мать: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Крещение
24.01.1906
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния Восприемник при крещении: д.Бороздиной крестьянская дочь девица Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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