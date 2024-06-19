Щапова Ксения Алексеева
Место рождения
Дата рождения22.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1906
Крещение
24.01.1906
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния Восприемник при крещении: д.Бороздиной крестьянская дочь девица Ев... Показать все
Смерть
Неизвестно