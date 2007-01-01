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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1931 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1931

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

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