Климук (Сенткевич) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Сенткевич) Мария Федоровна

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Место рождения

д. Головчицы, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Головчицы, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
19.03.1891 ст.

Муж: Климук Роман Леонович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 20 лет | 2 жена
Рождение ребёнка
14.01.1892 ст.

Сын: Климук Александр Романович

Отец ребёнка: Климук Роман Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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