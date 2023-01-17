Климук (Сенткевич) Мария Федоровна
Место рожденияд. Головчицы, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Головчицы, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
19.03.1891 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 20 лет | 2 жена
Рождение ребёнка
14.01.1892 ст.
Сын: Климук Александр Романович
Отец ребёнка: Климук Роман Леонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно