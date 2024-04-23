Чердакова (Чердакова) Феодосия
Место рожденияКалач, Воронежская область
Дата рождения20.07.1927
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927
Отец: Чердаков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамазанов Осман
Рождение ребёнка
19.08.1948
Дочь: Ряжина (Ромазанова) Дина
Отец ребёнка: Рамазанов Осман
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Ромазанов) Любовь
Отец ребёнка: Рамазанов Осман
Рождение ребёнка
03.08.1954
Дочь: Михайлова (Ромазанова) Лилия
Отец ребёнка: Рамазанов Осман
Смерть
2020