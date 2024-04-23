Чердакова (Чердакова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чердакова (Чердакова) Феодосия

Место рождения

Калач, Воронежская область

Дата рождения

20.07.1927

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1927

Отец: Чердаков Яков

Мать: Чердакова (Балакина) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Осман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Осман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Осман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Осман

Рождение ребёнка
19.08.1948

Дочь: Ряжина (Ромазанова) Дина

Отец ребёнка: Рамазанов Осман

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Ромазанов) Любовь

Отец ребёнка: Рамазанов Осман

Рождение ребёнка
03.08.1954

Дочь: Михайлова (Ромазанова) Лилия

Отец ребёнка: Рамазанов Осман

Смерть
2020

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