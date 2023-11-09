Мильорини (Санина) Вера Ивановна
Место рожденияBaden-Baden, Germania
Дата рождения19.09.1906
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1906
Отец: Санин Иван Петрович
Мать: Санина Евгения Петровна
Baden-Baden, Germania
Рождение ребёнка
14.10.1928
Сын: Migliorini Giorgio
Отец ребёнка: Migliorini Carlo I
Italia
Похороны
1978
Cimitero degli Allori Firenze
Смерть
1978
Firenze, FI, Italia