Мильорини (Санина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильорини (Санина) Вера Ивановна

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Место рождения

Baden-Baden, Germania

Дата рождения

19.09.1906

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1906

Отец: Санин Иван Петрович

Мать: Санина Евгения Петровна

Baden-Baden, Germania
Рождение ребёнка
14.10.1928

Сын: Migliorini Giorgio

Отец ребёнка: Migliorini Carlo I

Italia
Похороны
1978
Cimitero degli Allori Firenze
Смерть
1978
Firenze, FI, Italia
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