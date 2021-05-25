Кубагушева Марьям Кинзябулатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубагушева Марьям Кинзябулатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.2021

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубагушев Фатых

Мать: Кубагушева Мариам

Рождение ребёнка
25.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариам Фатиховна

Отец ребёнка: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович

Смерть
25.05.2021
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