Егорова (Голикова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Голикова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Голиков Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1895

Муж: Егоров Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
03.08.1896

Дочь: Кузьмина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1898

Сын: Егоров Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Егоров Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Егорова Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
08.02.1914

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1915

Сын: Егоров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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