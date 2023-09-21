Егорова (Голикова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Голиков Иван Иванович
Бракосочетание
01.11.1895
Рождение ребёнка
03.08.1896
Дочь: Кузьмина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.04.1898
Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Егоров Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Егорова Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.02.1914
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
21.09.1915
Отец ребёнка: Егоров Григорий Кузьмич
Смерть
Неизвестно