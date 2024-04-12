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Соловьёв Константин Васильевич

Место рождения

Алексино, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Василий

Мать: не указана

Алексино, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Алексинская волость, с.Алексино
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Соловьёва -

Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Сын: Соловьёв Иван Константинович

Мать ребёнка: Соловьёва -

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
04.12.1905 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-307м Крестник - Голев Николай Моисеевич
Смерть
Неизвестно
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