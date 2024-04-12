Соловьёв Константин Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Василий
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Алексинская волость, с.Алексино
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Соловьёва -
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Сын: Соловьёв Иван Константинович
Мать ребёнка: Соловьёва -
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
04.12.1905 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-307м Крестник - Голев Николай Моисеевич
Смерть
Неизвестно