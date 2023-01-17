Кондратенко Роман Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Роман Исидорович

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Место рождения

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии

Дата рождения

12.10.1857

Дата смерти

15.12.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1857
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1884
Кавказский ВО
Место жительства
С 1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901
Приамурский ВО
Смерть
15.12.1904
г. Порт-Артур, Китай
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