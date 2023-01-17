Кондратенко Роман Исидорович
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения12.10.1857
Дата смерти15.12.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1857
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1877
Место жительства
С 1882 по 1884
Кавказский ВО
Место жительства
С 1884
Место жительства
С 1901
Приамурский ВО
Смерть
15.12.1904
г. Порт-Артур, Китай