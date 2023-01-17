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Крохта Виктор Иванович

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Место рождения

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1955

Отец: Крохта Иван Павлович

Мать: Крохта Валентина Васильевна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1985

Сын: Крохта Роман Викторович

Мать ребёнка: Крохта Любовь Владимировна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1989

Дочь: Гримова Диана Викторовна

Мать ребёнка: Крохта Любовь Владимировна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.12.1998

Сын: Крохта Антон Викторович

Мать ребёнка: Крохта Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крохта Любовь Владимировна

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