Крохта Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения27.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1955
Отец: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.02.1985
Мать ребёнка: Крохта Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
14.05.1989
Дочь: Гримова Диана Викторовна
Мать ребёнка: Крохта Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
31.12.1998
Мать ребёнка: Крохта Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно