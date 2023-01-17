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Мозгунов Филипп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Мозгунов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Мозгунова Елена Гавриловна

Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченкова Александра (Шура) Филлиповна

Мать ребёнка: Мозгунова Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозгунов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Мозгунова Елена Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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