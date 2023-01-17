Мозгунов Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1932
Мать ребёнка: Мозгунова Елена Гавриловна
Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченкова Александра (Шура) Филлиповна
Мать ребёнка: Мозгунова Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозгунов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Мозгунова Елена Гавриловна
Смерть
Неизвестно