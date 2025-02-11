Мария Гаврилова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Гаврилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Игнатий Евдокимов1806 г.р.
Дети
Семён Игнатов1831 г.р.
Агафья Игнатова1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Евдокимов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Семён Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Евдокимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Евдокимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соломонида Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Евдокимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Смерть
Неизвестно

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