Мария Гаврилова
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Игнатий Евдокимов1806 г.р.
Дети
Семён Игнатов1831 г.р.
Агафья Игнатова1836 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Евдокимов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семён Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Евдокимов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Евдокимов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соломонида Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Евдокимов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно