Никифорова Зоя Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.02.1925
Дата смерти18.11.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Никифорова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
08.10.1949
Дочь: Никифорова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Никифорова Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
30.05.1952
Сын: Никифоров Николай Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Никифоров Михаил Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
02.07.1962
Сын: Никифоров Александр Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
30.10.1966
Дочь: Петухова (Никифорова) Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович
Смерть
18.11.2008