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Никифорова Зоя Константиновна

Место рождения

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.02.1925

Дата смерти

18.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Федор Иосифович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Никифорова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.10.1949

Дочь: Никифорова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Никифорова Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович

Сажино, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.05.1952

Сын: Никифоров Николай Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Никифоров Михаил Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович

Рождение ребёнка
02.07.1962

Сын: Никифоров Александр Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович

Рождение ребёнка
30.10.1966

Дочь: Петухова (Никифорова) Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Иосифович

Смерть
18.11.2008

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