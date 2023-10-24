Зарубина (Юрьева) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубина (Юрьева) Клавдия Андреевна

Зарубина (Юрьева) Клавдия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Зарубин Андрей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрьев Виктор Иванович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрьев Виктор Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close