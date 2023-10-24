Зарубина (Юрьева) Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Зарубин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
08.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрьев Виктор Иванович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрьев Виктор Иванович