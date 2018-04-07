Афанасьев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1953
Дата смерти07.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1953
Отец: Афанасьев Иван Егорович
Бракосочетание
24.04.1976
Рождение ребёнка
02.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна
Смерть
07.04.2018
Внезапная смерть, причина тромб