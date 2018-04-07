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Афанасьев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1953

Дата смерти

07.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1953

Отец: Афанасьев Иван Егорович

Мать: Литвинова Мария Федоровна

Бракосочетание
24.04.1976

Жена: Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева (Сальная) Татьяна Ивановна

Смерть
07.04.2018
Внезапная смерть, причина тромб

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