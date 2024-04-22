Вьялкин Евдоким Герасимович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Вьялкин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1874
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
15.06.1877
Сын: Вьялкин Афанасий Евдокимович
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1880
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
Неизвестно