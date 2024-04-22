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Вьялкин Евдоким Герасимович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Вьялкин Герасим Иванович

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Алексеевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.06.1877

Сын: Вьялкин Афанасий Евдокимович

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Алексеевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Алексеевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ксения Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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