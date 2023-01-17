Котова (Алимова) Дария (Космина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1948 и 1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алимов Кузьма (Косма) Фокич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Котов Илья Тихонович
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Рождение ребёнка
25.02.1902 ст.
Дочь: Воробьёва Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Сын: Котов Иван Тихонович
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1948 и 1951