Котова (Алимова) Дария (Космина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Алимова) Дария (Космина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1948 и 1951

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Кузьма (Косма) Фокич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Котов Илья Тихонович

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1902 ст.

Дочь: Воробьёва Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Сын: Котов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Сын: Котов Тимофей Тихонович

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Сын: Котов Павел Тихонович

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Котов Тихон Маркелович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Тихон Маркелович

Смерть
Между 1948 и 1951
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