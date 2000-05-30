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Тараканов Валерий Степанович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

31.03.1959

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1959

Отец: Тараканов Степан Яковлевич

Мать: Тараканова Александра Ипполитовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
06.06.1983

Дочь: Тараканова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Тараканова Ирина Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1987

Сын: Тараканов Илья Валерьевич

Мать ребёнка: Тараканова Ирина Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова Ирина Николаевна

Смерть
30.05.2000
Кострома, город Кострома, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе
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