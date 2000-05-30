Тараканов Валерий Степанович
Место рождения
Дата рождения31.03.1959
Дата смерти30.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1959
Рождение ребёнка
06.06.1983
Дочь: Тараканова Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Тараканова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1987
Сын: Тараканов Илья Валерьевич
Мать ребёнка: Тараканова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.2000
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе