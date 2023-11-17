Иванов Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
10.01.1882
Сын: Трофимов Павел
Мать ребёнка: Стефанова Параскева
Якимиха, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федот?
Мать ребёнка: Стефанова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Егор
Мать ребёнка: Стефанова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанова Параскева
Смерть
Неизвестно