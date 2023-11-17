Иванов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Трофимов Павел

Мать ребёнка: Стефанова Параскева

Якимиха, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федот?

Мать ребёнка: Стефанова Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Егор

Мать ребёнка: Стефанова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанова Параскева

Смерть
Неизвестно
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