Старостенко (Хватова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостенко (Хватова) Валентина Николаевна

Место рождения

город Боровичи, Россия

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

05.10.2017

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: Хватов Николай Петрович

Мать: Хватова (Деревягина) Агриппина Фёдоровна

Бракосочетание
18.12.1952

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1954

Дочь: (Старостенко) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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