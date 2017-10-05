Старостенко (Хватова) Валентина Николаевна
Место рождениягород Боровичи, Россия
Дата рождения01.05.1929
Дата смерти05.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Бракосочетание
18.12.1952
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1954
Дочь: (Старостенко) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость