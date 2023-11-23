Горицкий Дмитрий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Горицкий Дмитрий Иоаннович (1798 — ?) Родился в семье священника Рождественской церкви на Горицах г.Ростова Иоанна Иоанновича. С 1808 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1821 году рукопо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно