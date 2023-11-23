Горицкий Дмитрий Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горицкий Дмитрий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Горицкий Дмитрий Иоаннович (1798 — ?) Родился в семье священника Рождественской церкви на Горицах г.Ростова Иоанна Иоанновича. С 1808 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1821 году рукопо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горицкая (Сабурова) Фавста Петрова

Смерть
Неизвестно

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