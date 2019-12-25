Дмитриева (Морозова) Даша
Место рожденияг.Ленинград, СССР
Дата рождения25.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1985
Отец: Морозов Алексей
г.Ленинград, СССР
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.08.2004
Муж: Дмитриев Денис
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.2008
Рождение ребёнка
02.08.2010
Рождение ребёнка
17.09.2020