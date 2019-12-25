Дмитриева (Морозова) Даша 25.12.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева (Морозова) Даша

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Место рождения

г.Ленинград, СССР

Дата рождения

25.12.1985

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1985

Отец: Морозов Алексей

Мать: Морозова (Ловыгина) Елена

г.Ленинград, СССР
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.08.2004

Муж: Дмитриев Денис

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Денис

Рождение ребёнка
02.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Денис

Рождение ребёнка
17.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Денис

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