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Лондоренко Вадим Викторович
Лондоренко Вадим Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1972
Пол
Мужской
Отец
Лондоренко Виктор Кузьмич
1945 г.р.
Мать
Лондоренко Галина Николаевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972
Отец:
Лондоренко Виктор Кузьмич
Мать:
Лондоренко Галина Николаевна
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