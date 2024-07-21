Егорова (Егорова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Егорова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
?.01.1906

Дочь: Борисова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Егоров Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Егоров Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Егоров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.06.1923

Дочь: Шутко Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Егоров Яков Пантелеймонович

Хотхор
Смерть
1928

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