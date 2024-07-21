Егорова (Егорова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1906
Дочь: Борисова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Егоров Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Егоров Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.06.1923
Дочь: Шутко Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Егоров Яков Пантелеймонович
Хотхор
Смерть
1928