Яковенко (Куцевич) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Куцевич) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куцевич Фёдор Петрович

Мать: Куцевич Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковенко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковенко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Алексей

Смерть
Неизвестно
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