Тыров Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.08.1893 ст.
Дата смерти09.06.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1893 ст.
Отец: Тыров Михаил Прохорович
Мать: Тырова Мария Никоновна
Рождение ребёнка
31.08.1918
Сын: Тыров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Тырова Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Костылева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Тырова Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
18.07.1927
Дочь: Кельина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Тырова Фёкла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тырова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тырова Фёкла Яковлевна
Смерть
09.06.1967