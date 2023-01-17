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Тыров Андрей Михайлович

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Место рождения

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.08.1893 ст.

Дата смерти

09.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1893 ст.

Отец: Тыров Михаил Прохорович

Мать: Тырова Мария Никоновна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.08.1918

Сын: Тыров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Тырова Фёкла Яковлевна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Костылева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Тырова Фёкла Яковлевна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1927

Дочь: Кельина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Тырова Фёкла Яковлевна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тырова Фёкла Яковлевна

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
09.06.1967
Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
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