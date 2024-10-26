Терехина (Козина) Прасковья Каллистратовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Ф.60 оп.4 д.471, 10 РС, с. Юловская Слобода. Л.211 Ревизская сказка. Тысяча восимь сот пятдесят седьмаго года декабря втораго дня Пензенской губернии Мокшанскаго уезда села Дмитриевскаго Юловская Слоб... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1880
Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1886
Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Терехина Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно