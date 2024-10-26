Терехина (Козина) Прасковья Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехина (Козина) Прасковья Каллистратовна

Место рождения

Юлово, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козин (Резанов) Евстрат Яковлевич

Мать: Козина (Шорскина) Афимья Матвеевна

Юлово, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Ф.60 оп.4 д.471, 10 РС, с. Юловская Слобода. Л.211 Ревизская сказка. Тысяча восимь сот пятдесят седьмаго года декабря втораго дня Пензенской губернии Мокшанскаго уезда села Дмитриевскаго Юловская Слоб... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Терехин Федор Иванович

Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1880

Сын: Терехин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович

Юлово, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.09.1886

Сын: Терехин Иван Иванович

Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович

Юлово, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Терехина Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Терехин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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