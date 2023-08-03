Каширина Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Велитовский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велитовский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Велитовский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Велитовская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Велитовский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Велитовский Николай