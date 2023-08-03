Каширина Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каширин Василий Алексеевич

Мать: Митрофанова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Велитовский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велитовский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Велитовский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Велитовская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Велитовский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велитовский Николай

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