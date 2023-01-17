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Мосолов Степан Сергеев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Мосолов Сергей Федоров

Мать: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Мосолов Степан Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Мосолов Филип Степанов

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ларионова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1786
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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