Мосолов Степан Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Мосолов Сергей Федоров
Мать: Мосолова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ларионова
Смерть
1786