Решетилова (Аникеева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1928
Дата смерти?.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928
Рождение ребёнка
19.09.1954
Сын: Решетилов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Решетилов Иван Степанович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.09.1957
Дочь: Сердюк Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Решетилов Иван Степанович
Смерть
?.01.2021
Москва, город федерального значения Москва