Решетилова (Аникеева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетилова (Аникеева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1928

Дата смерти

?.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928

Отец: Аникеев Иван Федерович

Мать: Аникеева Агриппина Гордеевна

Рождение ребёнка
19.09.1954

Сын: Решетилов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Решетилов Иван Степанович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.09.1957

Дочь: Сердюк Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Решетилов Иван Степанович

Смерть
?.01.2021
Москва, город федерального значения Москва
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