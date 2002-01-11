Пиунов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1938
Дата смерти11.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1960
Дочь: Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1967
Дочь: Пиунова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Ивановна
Смерть
11.01.2002