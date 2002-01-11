Пиунов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиунов Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1938

Дата смерти

11.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1960

Дочь: Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1967

Дочь: Пиунова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Ивановна

Смерть
11.01.2002
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