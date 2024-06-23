Романов Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева (Романова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Евдокия

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Константин

Мать ребёнка: Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна

Смерть
Неизвестно

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