Романов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костылева (Романова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Евдокия
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Константин
Мать ребёнка: Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна
Смерть
Неизвестно