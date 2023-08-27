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Закиров Фардат Фаритович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Закиров Фарит Сафиуллович

Мать: Фаузия

Смерть
1983
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