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Закиров Фардат Фаритович
Закиров Фардат Фаритович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Дата смерти
1983
Пол
Мужской
Отец
Закиров Фарит Сафиуллович
1932 г.р.
Мать
Фаузия
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Закиров Фарит Сафиуллович
Мать:
Фаузия
Смерть
1983
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