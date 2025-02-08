Лестенькова Екатерина Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лестенькова Екатерина Семеновна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Лестеньков Иван Данилович1861 г.р.
Дети
Лестеньков Александр Иванович1894 г.р.
Летсенькова Наталия Ивановна1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лестеньков Иван Данилович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лестеньков Александр Иванович

Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Летсенькова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович

Рождение ребёнка
07.07.1903

Сын: Лестеньков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лестенькова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович

Смерть
Неизвестно

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