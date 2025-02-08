Лестенькова Екатерина Семеновна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Лестеньков Иван Данилович1861 г.р.
Дети
Лестеньков Александр Иванович1894 г.р.
Летсенькова Наталия Ивановна1902 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лестеньков Александр Иванович
Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Летсенькова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович
Рождение ребёнка
07.07.1903
Сын: Лестеньков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лестенькова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Лестеньков Иван Данилович
Смерть
Неизвестно