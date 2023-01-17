Антон Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1850
Дочь: Тенетова Александра Антонова
Мать ребёнка: Матрена Матвеева
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Матвеева
Смерть
По 1868