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Маров Вадим Альбертович

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

14.12.1960

Дата смерти

28.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960

Отец: Маров Альберт Николаевич

Мать: Марова Вера Павловна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марова Рябова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
16.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марова Рябова Светлана Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марова Рябова Светлана Александровна

Смерть
28.03.1992
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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