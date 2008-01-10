Кузнецов Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.2008
Сын: Кузнецов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
13.09.2016
Дочь: Кузнецова Юлианна Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно