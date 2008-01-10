Кузнецов Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Алексей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.2008

Сын: Кузнецов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
13.09.2016

Дочь: Кузнецова Юлианна Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталия Викторовна

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