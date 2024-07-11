Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Александрович

Отец ребёнка: Гудимов Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Александрович

Отец ребёнка: Гудимов Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Гудимов Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гудимов Алексей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудимов Алексей Тихонович

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