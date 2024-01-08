Freund (Arnold) Christine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Arnold) Christine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Freund Amalia

Отец ребёнка: Freund Jakob

Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.09.1886

Дочь: Freund Dorothea

Отец ребёнка: Freund Jakob

Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Freund Heinrich

Отец ребёнка: Freund Jakob

Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Freund Екатерина

Отец ребёнка: Freund Jakob

Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.04.1896

Сын: Freund Иоанн

Отец ребёнка: Freund Jakob

Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1906

Сын: Freund Карл

Отец ребёнка: Freund Jakob

Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freund Jakob

Смерть
Неизвестно
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