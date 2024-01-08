Freund (Arnold) Christine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Freund Amalia
Отец ребёнка: Freund Jakob
Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.09.1886
Дочь: Freund Dorothea
Отец ребёнка: Freund Jakob
Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890
Сын: Freund Heinrich
Отец ребёнка: Freund Jakob
Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Freund Екатерина
Отец ребёнка: Freund Jakob
Карлсруэ/ Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.04.1896
Сын: Freund Иоанн
Отец ребёнка: Freund Jakob
Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1906
Сын: Freund Карл
Отец ребёнка: Freund Jakob
Карлсруэ/Довсун, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Freund Jakob
Смерть
Неизвестно