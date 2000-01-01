Макаров Богдан Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Богдан Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Владимир Егорович

Мать: Макарова Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1908
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