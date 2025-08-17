Моисеев Константин Геннадьевич
мужской, родился 11.08.1986, п.Богородское, Загорского р-на, Московской обл.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
п.Богородское, Загорского р-на, Московской обл.
Скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Москва
Образование
С ?.09.2003 по ?.06.2008
Московская Государственая Академия Тонкой Химической Технологии (МИТХТ)
Бракосочетание
15.08.2008
Жена: скрыто настройками приватности
г. Новомосковск, Тульская обл.
Рождение ребёнка
27.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Дмитров, Московская обл.
Скрыто настройками приватности
Место жительства
С ?.05.2013
Рождение ребёнка
12.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Королёв
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