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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1776

Дочь: Klassen Katherina Catharina

Отец ребёнка: Dyck Jacob

Stadfelde, Gross Werder, Prussia
Рождение ребёнка
1777

Сын: Dyck Peter

Отец ребёнка: Dyck Jacob

Prussia
Рождение ребёнка
1808

Сын: Dyck Isaac Jacob

Отец ребёнка: Dyck Jacob

Рождение ребёнка
21.09.1810

Сын: Dyck Abraham Jacob

Отец ребёнка: Dyck Jacob

Prussia
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