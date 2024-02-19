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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1776
Дочь: Klassen Katherina Catharina
Отец ребёнка: Dyck Jacob
Stadfelde, Gross Werder, Prussia
Рождение ребёнка
1777
Сын: Dyck Peter
Отец ребёнка: Dyck Jacob
Prussia
Рождение ребёнка
1808
Сын: Dyck Isaac Jacob
Отец ребёнка: Dyck Jacob
Рождение ребёнка
21.09.1810
Сын: Dyck Abraham Jacob
Отец ребёнка: Dyck Jacob
Prussia