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Агрипина Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Флор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Гурьянова Гуриева Булочникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1903

Дочь: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд
по старому стилю 15.02.1903
Рождение ребёнка
09.07.1908 ст.

Сын: Гурьянов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1911 ст.

Сын: Булышников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1913

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд
Смерть
Неизвестно

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