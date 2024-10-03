Агрипина Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Флор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Гурьянова Гуриева Булочникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов
Рождение ребёнка
28.02.1903
Дочь: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов
по старому стилю 15.02.1903
Рождение ребёнка
09.07.1908 ст.
Сын: Гурьянов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов
Рождение ребёнка
23.04.1911 ст.
Сын: Булышников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов
Рождение ребёнка
27.09.1913
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов
Смерть
Неизвестно