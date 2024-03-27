Большаков Василий Егорович
Место рожденияд. Нижний Ручей, Верхне-Тоймский район, Архангельская область
Дата рождения13.01.1919
Дата смерти10.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1919
Отец: Большаков Егор Фёдорович
Мать: Большакова Ксения
д. Нижний Ручей, Верхне-Тоймский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1942
Сын: Большаков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Екатерина Степановна
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1943
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1947
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1948
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
06.11.1949
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1951
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
15.07.1952
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
13.04.1954
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
05.10.1955
г.Верхняя Тойма, Архангельская область.
Рождение ребёнка
07.04.1957
Сын: Большаков Минай Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Екатерина Степановна
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР.
Рождение ребёнка
1962
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР
Военная награда
Неизвестно
Большаков Василий Егорович Дата рождения __.__.1919 Место рождения Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Нижний Ручей Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картоте... Показать все
Смерть
10.05.1985
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР.