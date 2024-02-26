Василий Семенов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Семенов (Ич)

Василий Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

До 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Никифор Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Неонила Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Степанова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1776
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close