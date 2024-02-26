Василий Семенов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Семен
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Марфа Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Неонила Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1776