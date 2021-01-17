Романова (Слепцова) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1948
Дата смерти17.01.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1948
Рождение ребёнка
24.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.2021