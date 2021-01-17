Романова (Слепцова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Слепцова) Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1948

Дата смерти

17.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1948

Отец: Слепцов Василий Алексеевич

Мать: Слепцова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.2021
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