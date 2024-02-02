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Сазонов Яков Никитович

Место рождения

Тамбовская губерния Спасский Уезд

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Сазонов Никита

Мать: не указана

Тамбовская губерния Спасский Уезд
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Сазонов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Сазонова -- Агриппина Фёдоровна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова -- Агриппина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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