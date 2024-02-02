Сазонов Яков Никитович
Место рожденияТамбовская губерния Спасский Уезд
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
До 1884
Отец: Сазонов Никита
Тамбовская губерния Спасский Уезд
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Сазонов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Сазонова -- Агриппина Фёдоровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно